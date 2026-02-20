Аделия Петросян идет на втором месте после проката произвольной программы

Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпиаде-2026 исполнила произвольную программу, набрав 141,64 балла.
Она выступала под 20-м стартовым номером. Во вторник, 17 февраля, спортсменка набрала 72,89 балла за короткую программу. Суммарно Петросян заработала 214,53 балла и находится на втором промежуточном месте.
Свои произвольные программы далее покажут японка Монэ Тиба, американка Алиса Лю и еще две японские фигуристки — Каори Сакамото и Ами Накаи.
Ранее Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление российской фигуристки в рамках прокатов коротких программ на Олимпиаде.
Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Она выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2026 года. Он также пожелал Аделии Петросян взять медаль на соревнованиях.