Аделия Петросян упала во время произвольной программы

Российская фигуристка Аделия Петросян упала во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх в Италии, которые проходят в Милане. Несмотря на ошибку, она занимает промежуточное второе место.
На Олимпийских играх в Милане 18-летняя Аделия Петросян, трехкратная чемпионка России и победительница финала Гран-при, завершила свою произвольную программу с результатом 214,53 балла (72,89 за короткую программу и 141,64 за произвольную). В ходе исполнения программы она допустила ошибку при выполнении четверного тулупа, однако успешно справилась с каскадом из тройного лутца и двойного тулупа, тройным сальховом, тройным риттбергером, а также секвенцией из тройного лутца и двух двойных акселей. Также она чисто исполнила каскад из тройного флипа и двойного тулупа, и тройной флип.
После выступления Петросян в короткой программе свои номера представят еще четыре фигуристки, что оставляет возможность для россиянки улучшить свои позиции.
Аделия Петросян, несмотря на падение, продолжает бороться за медали на Олимпийских играх и имеет значительный опыт на международной арене. Ее достижения включают три титула чемпионки России и победу в финале Гран-при России, что делает ее одной из ведущих фигуристок страны.
Ранее чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева совместно с журналистом Майей Багрянцевой прокомментировала тренировку российской фигуристки Аделии Петросян перед произвольной программой на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии.