Аделия Петросян упала во время произвольной программы

На Олимпийских играх в Милане 18-летняя Аделия Петросян, трехкратная чемпионка России и победительница финала Гран-при, завершила свою произвольную программу с результатом 214,53 балла (72,89 за короткую программу и 141,64 за произвольную). В ходе исполнения программы она допустила ошибку при выполнении четверного тулупа, однако успешно справилась с каскадом из тройного лутца и двойного тулупа, тройным сальховом, тройным риттбергером, а также секвенцией из тройного лутца и двух двойных акселей. Также она чисто исполнила каскад из тройного флипа и двойного тулупа, и тройной флип.