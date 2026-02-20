Петросян упала с четверного тулупа во время произвольной программы на Олимпиаде

В её прокат вошли каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенция из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа. По сумме двух программ Петросян набрала 214,53 балла (72,89 за короткую и 141,64 за произвольную).