Женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и выиграла золото Олимпиады 2026

Женская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпийских игр в Милане, обыграв в финале принципиального соперника — команду Канады.

Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме победную шайбу забросила Меган Келлер. Ранее в составе американок отличилась Хилари Найт, у канадок гол на счету Кристин О’Нил. Интересно, что на групповом этапе сборная США уже уверенно переиграла будущих финалисток со счётом 5:0.

В матче за третье место швейцарки в овертайме одолели шведок.

Для американской команды это третье олимпийское золото в истории (после побед в 1998 и 2018 годах). Канадки же, пять раз побеждавшие на Играх (2002−2022), на сей раз довольствовались серебром.

Ранее сообщалось, что канадская фристайлистка Кэсси Шарп, олимпийская чемпионка Пхёнчхана, получила травму во время квалификации в хафпайпе на Олимпийских играх в Италии.

