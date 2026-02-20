Женская сборная США по хоккею обыграла Канаду и выиграла золото Олимпиады 2026

Женская сборная США по хоккею завоевала золото Олимпийских игр в Милане, обыграв в финале принципиального соперника — команду Канады.
Основное время матча завершилось вничью 1:1, а в овертайме победную шайбу забросила Меган Келлер. Ранее в составе американок отличилась Хилари Найт, у канадок гол на счету Кристин О’Нил. Интересно, что на групповом этапе сборная США уже уверенно переиграла будущих финалисток со счётом 5:0.
В матче за третье место швейцарки в овертайме одолели шведок.
Для американской команды это третье олимпийское золото в истории (после побед в 1998 и 2018 годах). Канадки же, пять раз побеждавшие на Играх (2002−2022), на сей раз довольствовались серебром.
Ранее сообщалось, что канадская фристайлистка Кэсси Шарп, олимпийская чемпионка Пхёнчхана, получила травму во время квалификации в хафпайпе на Олимпийских играх в Италии.
