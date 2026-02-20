75 лет на движе: как Бабкина зарабатывает, бьётся за зумеров с Кадышевой и отбивается от казачков

А ведь весь прошлый год Надежде Бабкиной приписывали роман с ещё более юным Сергеем Рябовым из Волгограда. Он младше её на 40 лет. По должности Рябов бессменный пиар-директор и личный помощник артистки. Ходили слухи, что она выделила ему огромный кабинет в своём театре и подарила трёхкомнатную квартиру в сталинке на проспекте Мира у Рижского вокзала. Такое жильё стоит на вторичке до 40 млн рублей. Life.ru проверил по базе ЕГРН. Судя по ней, Рябов оформил эту квартиру в собственность в 2021 году. Возможно, это не более чем пересуды. Шесть месяцев назад Рябов женился на ровеснице.