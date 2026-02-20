В Москве за сутки выпали рекордные 14 миллиметров осадков

При этом Леус отметил, что подмосковная Коломна оказалась в шаге от рекорда: там выпало 13 миллиметров — всего на 1 миллиметр меньше, чем в 1968 году. В ночь на 20 февраля снегопад продолжится, поэтому не исключены новые рекорды.
Пока снегоуборочная техника пытается справиться с количеством выпавших осадков, пять крупных аварий случилось утром 19 февраля на 85-м километре трассы М-4 «Дон». Участниками пяти ДТП стали сразу 12 автомобилей.
