Российская фигуристка Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии в женском одиночном катании. Соревнования прошли в Милане.
По сумме короткой и произвольной программ россиянка получила 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Россиянка ошиблась во время исполнения четверного тулупа, также она чисто исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной флип.
Победительницей соревнований стала американка Алиса Лью (226,79; 76,59 + 150,20). Второе место заняла японка Каори Сакамото (224,90; 77,23 + 147,67), третьей стала ее соотечественника Ами Накаи (219,16; 78,71 + 140,45).
Российские фигуристки становились победительницами Олимпиады в женском одиночном катании с 2014 года. На Играх в Сочи победу одержала Аделина Сотникова, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане золото выиграла Алина Загитова, на соревнованиях 2022 года в Пекине первой стала Анна Щербакова.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.
Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.