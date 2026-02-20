Российская фигуристка Петросян заняла шестое место на Олимпиаде

По сумме короткой и произвольной программ россиянка получила 214,53 балла (72,89 за короткую + 141,64 за произвольную). Россиянка ошиблась во время исполнения четверного тулупа, также она чисто исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной флип.