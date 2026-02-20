Американская фигуристка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании

Сакамото 25 лет, она выступила на третьей Олимпиаде, на Играх 2022 года в Пекине она выиграла серебро в командном турнире и бронзу в одиночном. На текущей Олимпиаде Сакамото в составе сборной Японии выиграла серебро. Накаи 17 лет, она является серебряным призером Чемпионата четырех континентов 2026 года.