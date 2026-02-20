Американская фигуристка Лью выиграла Олимпиаду в женском одиночном катании

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Американская фигуристка Алиса Лью стала победительницей Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании. Соревнования прошли в Милане.
Лью набрала 226,79 балла по сумме программ (76,59 балла за короткую программу + 150,20 за произвольную программу. Второе место заняла представительница Японии Каори Сакамото — 224,90 (77,23 + 147,67). Третьей стала японка Ами Накаи — 219,16 (78,71 + 140,45). Россиянка Аделия Петросян заняла шестое место — 214,53 (72,89 + 141,64).
Лью 20 лет, ранее в составе сборной США на Олимпиаде в Италии спортсменка выиграла командный турнир, также американка является чемпионкой мира 2025 года.
Сакамото 25 лет, она выступила на третьей Олимпиаде, на Играх 2022 года в Пекине она выиграла серебро в командном турнире и бронзу в одиночном. На текущей Олимпиаде Сакамото в составе сборной Японии выиграла серебро. Накаи 17 лет, она является серебряным призером Чемпионата четырех континентов 2026 года.
Лидером медального зачета Олимпиады остается сборная Норвегии, завоевавшая 16 золотых, 8 серебряных, 10 бронзовых наград. Сборная США поднялась на второе место, у команды 9 золотых, 12 серебряных, 6 бронзовых медалей. Третьими идут итальянцы (9 золотых, 5 серебряных и 12 бронзовых медалей).
Олимпийские игры завершатся 22 февраля.