Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы Олимпиаде-2026 в Милане. Она набрала 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ.
В произвольном прокате спортсменка недокрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. С остальными элементами Петросян справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Во вторник, 17 февраля, фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу.
Ранее Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление российской фигуристки в рамках прокатов коротких программ на Олимпиаде.
Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Она выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2026 года. Он также пожелал Аделии Петросян взять медаль на соревнованиях.