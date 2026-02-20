Ричмонд
Фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы Олимпиаде-2026 в Милане. Она набрала 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ.

В произвольном прокате спортсменка недокрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. С остальными элементами Петросян справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.

Во вторник, 17 февраля, фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу.

Ранее Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление российской фигуристки в рамках прокатов коротких программ на Олимпиаде.

Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Она выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов прокомментировал завоевание серебряной медали на Олимпийских играх 2026 года. Он также пожелал Аделии Петросян взять медаль на соревнованиях.