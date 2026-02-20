Задержанный в Турции журналист Лучиди может вернуться в Италию 20 февраля

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. Задержанный в Турции итальянский журналист с гражданством РФ Андреа Лучиди сможет вернуться в Италию в пятницу. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал его коллега, работающий с ним в редакции International Reporters Винченцо Лоруссо.
«Он согласился добровольно покинуть Турцию. Завтра его проводят в аэропорт, и он вернется в Италию», — сказал Лоруссо.
В основанном им Telegram-канале «Донбасс Италия» пояснялось, что Лучиди находился в Стамбуле в международной группе журналистов и юристов. Они собирали информацию о тюрьмах, встречались с местными юристами. Задержали всю группу, в которую входили граждане Бельгии, Франции, Испании и одна россиянка. Причины задержания не сообщаются.
Лучиди с 2022 года постоянно проживает в РФ, освещает ход СВО. 10 ноября 2024 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему гражданство из-за преследований на родине, 29 января 2025 года журналист получил его.
Информационное агентство International Reporters, которое объединяет работающих в зоне специальной военной операции иностранных военкоров и журналистов, было запущено выпускниками «Мастерской новых медиа» в 2023 году. С инициативой его создания выступила французский военкор Кристель Нэан, которая с 2016 года живет под Донецком. Идею поддержал Путин.