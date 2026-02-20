Задержанный в Турции журналист Лучиди может вернуться в Италию 20 февраля

В основанном им Telegram-канале «Донбасс Италия» пояснялось, что Лучиди находился в Стамбуле в международной группе журналистов и юристов. Они собирали информацию о тюрьмах, встречались с местными юристами. Задержали всю группу, в которую входили граждане Бельгии, Франции, Испании и одна россиянка. Причины задержания не сообщаются.