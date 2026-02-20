Американская фигуристка Алиса Лю завоевала золото на Олимпиаде в Милане

Фигуристка из Соединенных Штатов Алиса Лю завоевала золотую медаль на Олимпийских игр в Милане в женском одиночном катании. Она набрала 226,79 балла по сумме короткой (76,59 балла) и произвольной (150,20) программ.
На втором место находится японка Каори Сакамото (224,90 балла), бронзовая медаль досталась ее соотечественнице Ами Накаи (219,16 балла).
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам произвольной программы Олимпиаде-2026 в Милане. Она набрала 214,53 балла по итогам короткой и произвольной программ.
В произвольном прокате спортсменка недокрутила тулуп в четыре оборота и упала при приземлении. С остальными элементами Петросян справилась. Вращения и дорожка шагов были оценены четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Во вторник, 17 февраля, фигуристка набрала 72,89 балла за короткую программу.
Ранее Международный союз конькобежцев высоко оценил выступление российской фигуристки в рамках прокатов коротких программ на Олимпиаде.
Спортсменка поделилась, что рада прокату и оценкам после выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии. Она выступила под песни «Earth’s Song», «Billie Jean» и «They Don’t Care About Us» Майкла Джексона.