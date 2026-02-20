Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде

Незадолго до этого фигуристка, комментируя возвращение на внутрироссийские соревнования, отметила, что само возвращение на Родину эмоционально будет непростым. «У нас очень классная организация соревнований. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это повлияет. Мне просто будет психологически сложно вернуться после такого проката в Россию», — добавила фигуристка.