Петросян заявила, что ей стыдно за свое выступление на Олимпиаде

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российской фигуристке Аделии Петросян стыдно за свое выступление на Олимпиаде в Италии. Об этом спортсменка рассказала журналистам.
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в женском одиночном катании.
«Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата», — сказала Петросян.
Незадолго до этого фигуристка, комментируя возвращение на внутрироссийские соревнования, отметила, что само возвращение на Родину эмоционально будет непростым. «У нас очень классная организация соревнований. Не будет такой огромной трибуны, но не думаю, что это повлияет. Мне просто будет психологически сложно вернуться после такого проката в Россию», — добавила фигуристка.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.