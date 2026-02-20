В Сочи прошел гала-концерт XIX Зимнего фестиваля искусств

Мацуев исполнил Третий фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, который назвал одним из своих любимых сочинений композитора. «Даже не верится, что за 19 лет все так стремительно прошло. Сколько здесь было премьер, сколько сыграно программ. У Башмета любой концерт превращается в действо, где всегда присутствует театр», — сказал пианист.