В Сочи прошел гала-концерт XIX Зимнего фестиваля искусств

СОЧИ, 20 февраля. /ТАСС/. Гала-концерт на сцене Зимнего театра официально открыл XIX Зимний международный фестиваль искусств в Сочи под артистическим руководством Юрия Башмета, передает корреспондент ТАСС. За дирижерским пультом в этот вечер стоял сам Башмет.
В программе приняли участие солисты: Денис Мацуев (фортепиано), Вадим Репин (скрипка), Ильдар Абдразаков (бас), Федор Освер (гобой) и Арсений Захаров (альт). На сцену также вышли камерный ансамбль «Солисты Москвы» и Всероссийский юношеский симфонический оркестр.
Мацуев исполнил Третий фортепианный концерт Людвига ван Бетховена, который назвал одним из своих любимых сочинений композитора. «Даже не верится, что за 19 лет все так стремительно прошло. Сколько здесь было премьер, сколько сыграно программ. У Башмета любой концерт превращается в действо, где всегда присутствует театр», — сказал пианист.
По его словам, фестиваль давно вышел за рамки исключительно музыкального события. «Это не просто фестиваль классической музыки — это нечто большее. Здесь объединяются творческие лаборатории, проходят премьеры, форумы молодых продюсеров. Это огромное счастье — быть частью этого», — отметил Мацуев.
Музыкант подчеркнул, что атмосфера фестиваля во многом определяется личностью его художественного руководителя. «Башмет — это непредсказуемость, импровизация, спонтанность. Он объединяет вокруг себя огромное количество талантливых людей», — добавил он.
Зимний международный фестиваль искусств под руководством народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета традиционно проходит в Сочи. Фестиваль объединяет ведущих музыкантов, артистов, молодых талантливых музыкантов, работников культуры, научных деятелей, представителей прессы, туристов и зрителей со всего мира. С 2011 года фестиваль является членом Европейской ассоциации фестивалей, а также входит в двадцатку лучших фестивалей мира.