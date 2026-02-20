Ричмонд
+8°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян рассказала, что слышала поддержку русскоязычных зрителей

На Олимпиаде в Италии фигуристка заняла шестое место.

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян слышала поддержку русскоговорящих зрителей во время произвольной программы на Олимпийских играх в Милане. Об этом она рассказала журналистам.

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в женском одиночном катании.

«Я слышала все, что кричали, как поддерживали наши русскоговорящие зрители. Это приятно, потому что люди добрались из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо», — сказала Петросян.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.