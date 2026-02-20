Петросян рассказала, что слышала поддержку русскоязычных зрителей

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян слышала поддержку русскоговорящих зрителей во время произвольной программы на Олимпийских играх в Милане. Об этом она рассказала журналистам.
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде в женском одиночном катании.
«Я слышала все, что кричали, как поддерживали наши русскоговорящие зрители. Это приятно, потому что люди добрались из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо», — сказала Петросян.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.