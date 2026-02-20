Рудской: Генерал-лейтенанты Москалик и Сарваров погибли из-за терактов Киева

«Их имена навечно вписаны в историю нашего управления. Все идеи и инициативы генералов Москалика и Сарварова мы непременно воплотим в жизнь и будем использовать для решения задач, которые стоят не только перед Главным оперативным управлением, но и перед вооруженными силами страны в целом», — сказал Рудской в интервью изданию «Красная звезда».