Рудской: Генерал-лейтенанты Москалик и Сарваров погибли из-за терактов Киева

Российские военные воплотят в жизнь инициативы генерал-лейтенантов Ярослава Москалика и Фанила Сарварова, погибших в результате террористической деятельности Киева. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
«Их имена навечно вписаны в историю нашего управления. Все идеи и инициативы генералов Москалика и Сарварова мы непременно воплотим в жизнь и будем использовать для решения задач, которые стоят не только перед Главным оперативным управлением, но и перед вооруженными силами страны в целом», — сказал Рудской в интервью изданию «Красная звезда».
Напомним, в 2025 году в Москве был убит Фанил Сарваров — начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Генерал-лейтенанту было 56 лет. Что известно о взрыве и биографии высокопоставленного военного — читайте в материале KP.RU.
Также сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства генерал-лейтенанта Ярослава Москалика в Балашихе. Он погиб в результате срабатывания самодельного взрывного устройства.