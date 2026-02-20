Сборная Норвегии лидирует в медальном зачете за три дня до конца Олимпиады

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Сборная Норвегии сохраняет лидерство в неофициальном общекомандном зачете Олимпийских игр в Италии после 13-го медального дня.
Норвежские спортсмены завоевали 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Вторыми идут американцы (9−12−6). Третье место занимает команда Италии (9−5−12). Российские спортсмены завоевали 1 серебряную медаль — второе место в спринте занял ски-альпинист Никита Филиппов.
20 февраля будет разыграно семь комплектов медалей, также определится обладатель бронзовой награды в мужском керлинге. Олимпиада завершится 22 февраля.