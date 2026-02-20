Врач рассказал, как сохранить здоровье сердца

«Медицина способна повлиять на здоровье человека процентов на 20, в основном все остальное зависит либо от окружающей среды, либо от самого человека. Поэтому здесь крайне важно соблюдать здоровый образ жизни, то есть полностью исключить вредные привычки: употребление алкоголя и никотина, гиподинамию, то есть малоподвижный образ жизни, поскольку это один из довольно страшных факторов риска», — рассказал Алексеенко.