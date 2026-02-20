Обама раскрыл секрет о внеземных цивилизациях: Трамп прокомментировал его заявления об инопланетянах

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама высказался о внеземных цивилизациях. Он заявил о существовании инопланетян. На это отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Он не без юмора отметил, что Барак Обама раскрыл «секретную информацию». Так президент США сказал в диалоге с журналистами по пути из Вашингтона в Рим.