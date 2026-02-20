Ричмонд
Обама раскрыл секрет о внеземных цивилизациях: Трамп прокомментировал его заявления об инопланетянах

Трамп: Обама раскрыл секретную информацию об инопланетянах.

Источник: Комсомольская правда

Бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама высказался о внеземных цивилизациях. Он заявил о существовании инопланетян. На это отреагировал американский лидер Дональд Трамп. Он не без юмора отметил, что Барак Обама раскрыл «секретную информацию». Так президент США сказал в диалоге с журналистами по пути из Вашингтона в Рим.

Дональд Трамп не уточнил, верит ли он сам в существование инопланетян. Однако, по его словам, Барак Обама совершил «большую ошибку».

«Говорю вам, что он раскрыл секретную информацию. Он не должен был этого делать», — прокомментировал Дональд Трамп.

На высказывания Барака Обамы отреагировал также глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Спецпредставитель президента России пошутил, что инопланетяне убедились в ненадежности экс-президента США.

Первый афроамериканец, ставший президентом Соединенных Штатов, Барак Обама сумел оставить заметный след в мировой политике. Его правление ознаменовалось реформами в области здравоохранения, экономическим восстановлением после кризиса 2008 года и продвижением идей международного сотрудничества.
