Аделия Петросян о выступлении на Олимпиаде: «Чувствую стыд»

Тем не менее, Аделия настроена оптимистично и рассматривает свой опыт на Олимпиаде как важный шаг к будущим достижениям. Она заявила о намерении участвовать в Олимпийских играх 2030 года и надеется, что ее спортивный запал не иссякнет за это время.