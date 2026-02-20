Аделия Петросян о выступлении на Олимпиаде: «Чувствую стыд»

Российская фигуристка Аделия Петросян выразила недовольство своим выступлением на Олимпийских играх в Италии, где она заняла шестое место в женском одиночном катании. Спортсменка отметила, что ей стыдно перед собой, федерацией и болельщиками.
На Олимпиаде в Милане Аделия Петросян не смогла продемонстрировать свой лучший результат, получив в сумме 214,53 балла (72,89 за короткую программу и 141,64 за произвольную). В ходе исполнения произвольной программы она допустила ошибку на четверном тулупе, что, по ее мнению, стало решающим моментом в соревнованиях.
Петросян, которой всего 18 лет, считает, что упустила возможность занять более высокое место. Она подчеркнула, что планировала исполнить два четверных элемента, но не смогла это сделать. Спортсменка также отметила, что возвращение в Россию после такого выступления будет психологически непростым.
Тем не менее, Аделия настроена оптимистично и рассматривает свой опыт на Олимпиаде как важный шаг к будущим достижениям. Она заявила о намерении участвовать в Олимпийских играх 2030 года и надеется, что ее спортивный запал не иссякнет за это время.
Американская фигуристка Алиса Лью выиграла золотую медаль Олимпийских игр в Италии в женском одиночном катании.