В ГД предложили устанавливать камеры на детских площадках в первую очередь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением закрепить приоритетную установку камер видеонаблюдения на детских площадках. Документ есть в распоряжении ТАСС.
Депутаты отметили, что в субъектах РФ активно реализуются региональные и муниципальные программы видеонаблюдения («Безопасный город», «Безопасный регион»), предусматривающие установку камер во дворовых территориях многоквартирных домов. При этом, по словам парламентариев, при определении мест установки камер отсутствует единый приоритетный подход, ориентированный на защиту наиболее уязвимой категории граждан — детей.
«В целях повышения уровня безопасности детей представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения», — указано в письме.
Реализация этой меры, по мнению авторов запроса, позволит повысить безопасность детей во дворах, усилить профилактику правонарушений и актов вандализма, а также повысить доверие граждан к программам видеонаблюдения как инструменту защиты их прав.