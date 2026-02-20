В ГД предложили устанавливать камеры на детских площадках в первую очередь

Депутаты отметили, что в субъектах РФ активно реализуются региональные и муниципальные программы видеонаблюдения («Безопасный город», «Безопасный регион»), предусматривающие установку камер во дворовых территориях многоквартирных домов. При этом, по словам парламентариев, при определении мест установки камер отсутствует единый приоритетный подход, ориентированный на защиту наиболее уязвимой категории граждан — детей.