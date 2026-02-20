Петросян попросила переадресовать тренерам вопрос о травмах

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян попросила переадресовать вопросы о травмах тренерам. Об этом она рассказала журналистам.
4 февраля тренер спортсменки Этери Тутберидзе сообщила онлайн-кинотеатру Okko, что Петросян испытывала боль во время тренировок за месяц до начала Олимпиады 2026 года.
«Изначально вообще другой контент планировался, более сложный. Но потом все опять пошло не по плану, и когда упала, пошло еще больше не по плану», — сказала Петросян.
«Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», — добавила она.
Петросян стала шестой в олимпийском турнире по фигурному катанию в Милане.