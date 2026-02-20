Ричмонд
В Госдуме хотят устанавливать камеры на детских площадках

Даванков: установка камер на детских площадках должна быть приоритетной.

Источник: Комсомольская правда

Детские площадки должны стать приоритетными объектами для установки камер видеонаблюдения. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.

«В целях повышения уровня безопасности детей представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения», — сказано в письме, которое авторы инициативы направили в министерство строительства и ЖКХ.

Отмечается, что установка камер во дворах многоквартирных домов предусмотрена различными региональными и муниципальными программами, но при определении мест установки камер нет единого приоритетного подхода.

