В Госдуме хотят устанавливать камеры на детских площадках

«В целях повышения уровня безопасности детей представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения», — сказано в письме, которое авторы инициативы направили в министерство строительства и ЖКХ.