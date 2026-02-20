В Госдуме хотят устанавливать камеры на детских площадках

Детские площадки должны стать приоритетными объектами для установки камер видеонаблюдения. С такой инициативой выступила группа депутатов Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым.
«В целях повышения уровня безопасности детей представляется целесообразным рассмотреть возможность нормативного закрепления приоритетной установки камер видеонаблюдения на детских площадках при реализации муниципальных и региональных программ по оборудованию дворовых территорий системами видеонаблюдения», — сказано в письме, которое авторы инициативы направили в министерство строительства и ЖКХ.
Отмечается, что установка камер во дворах многоквартирных домов предусмотрена различными региональными и муниципальными программами, но при определении мест установки камер нет единого приоритетного подхода.
Ранее эксперт рассказал, как обезопасить дачу зимой, вешая камеры на видное место и имитируя присутствие.
Всё о правилах безопасности для детей читайте здесь на KP.RU.