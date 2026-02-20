Фигуристка Петросян планирует выступить на Олимпиаде 2030 года

На текущей Олимпиаде фигуристка заняла шестое место в женском одиночном катании. В произвольной программе она исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа. При выполнении четверного тулупа спортсменка упала.