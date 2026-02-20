Супруги в Нидерландах покончили с собой, чтобы избежать выселения с дачи

Женщина с дочерью приехали в Неваду для участия девочки в соревнованиях по чирлидингу, но спортсменка так и не появилась на мероприятии. Организаторы забили тревогу и обратились в полицию. Сотрудники отеля, заподозрив неладное, вскрыли номер и обнаружили бездыханные тела матери и дочери.