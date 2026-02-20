Супруги в Нидерландах покончили с собой, чтобы избежать выселения с дачи

В Нидерландах пожилые супруги покончили с собой после конфликта с местными властями из-за проживания в дачном доме.
Они жили в бунгало в дачном поселке дольше разрешенного срока из-за нехватки жилья и отсутствия альтернативного места. Власти потребовали освободить дом и назначили штраф в 30 тысяч евро за превышение шестимесячного лимита проживания.
Отмечается, что у супружеской пары не было возможности ни быстро переехать, ни оплатить штраф, это могло усилить давление и привести к такому трагическому решению, написало издание «МК».
В Лас-Вегасе 33-летняя Тауния Макгихан убила свою малолетнюю дочь Адди Смит в номере гостиницы Rio Las Vegas, после чего покончила с собой. Об этом 17 февраля сообщило издание Daily Star.
Женщина с дочерью приехали в Неваду для участия девочки в соревнованиях по чирлидингу, но спортсменка так и не появилась на мероприятии. Организаторы забили тревогу и обратились в полицию. Сотрудники отеля, заподозрив неладное, вскрыли номер и обнаружили бездыханные тела матери и дочери.