Петросян заявила, что хотела бы поменять часть подготовки к Олимпиаде

На Играх в Италии фигуристка заняла шестое место.

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что хотела бы поменять пару моментов в подготовке к Олимпийским играм в Италии. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Петросян заняла на Олимпиаде шестое место.

«После Нового года случилась травма. Есть пара моментов, которые бы я хотела поменять», — сказала Петросян.

В феврале Тутберидзе рассказала онлайн-кинотеатру Okko, что Петросян исполняла программу из трех элементов ультра-си, но затем посетовала на травму.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей финалов Гран-при России.