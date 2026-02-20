Ричмонд
Польша вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Польша намерена наладить производство противопехотных мин.

Источник: Комсомольская правда

Польские власти решили выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин. Руководство страны планирует наладить их производство. Соответствующее решение прокомментировал замглавы Минобороны Польши Цезарий Томчик.

Он напомнил, что Варшава с 20 февраля прекращает исполнять обязательства по Оттавской конвенции. Согласно документу, запрещено применение и накопление собственных запасов, а также производство и передача противопехотных мин.

Цезарий Томчик уточнил, что власти планируют наладить производство боеприпасов. Варшава также намерена создать комплексы минирования.

Польша, кроме того, в рамках реализации проекта «Восточный щит» может на 48 часов заминировать общие границы с Россией и Белоруссией. Так произойдёт, если стране будет «грозить опасность».