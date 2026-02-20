Петросян призналась, что ей немного стыдно за свой прокат на Олимпиаде в Милане

По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла. Ошибка при выполнении четверного тулупа в произвольной программе, по словам спортсменки, стоила ей более высокой позиции.
«Ощущения не очень. Упустила свой шанс на более высокое место. Четверных должно было быть два, два тренировала», — призналась Петросян.
Фигуристка добавила, что ей немного стыдно перед собой, федерацией и болельщиками.
«Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала Аделия.
Несмотря на итоговый результат, Аделия Петросян планирует выступить на Олимпийских играх 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах. Сейчас Петросян 18 лет.
