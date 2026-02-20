Ричмонд
Петросян призналась, что ей немного стыдно за свой прокат на Олимпиаде в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян после проката в произвольной программе на Олимпиаде в Милане призналась, что упустила шанс подняться выше в итоговом протоколе. Напомним, после короткой программы она была пятой и в итоге заняла шестое место.

Источник: Life.ru

По сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла. Ошибка при выполнении четверного тулупа в произвольной программе, по словам спортсменки, стоила ей более высокой позиции.

«Ощущения не очень. Упустила свой шанс на более высокое место. Четверных должно было быть два, два тренировала», — призналась Петросян.

Фигуристка добавила, что ей немного стыдно перед собой, федерацией и болельщиками.

«Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката», — сказала Аделия.

Несмотря на итоговый результат, Аделия Петросян планирует выступить на Олимпийских играх 2030 года, которые пройдут во Французских Альпах. Сейчас Петросян 18 лет.

Life.ru внимательно следит за Олимпийскими играми в Милане и оперативно делится важнейшей информацией.