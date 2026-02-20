Ягудин уверен, что у Петросян еще будет возможность показать свою мощь

«Надежду на золотую медаль упустила Каори [Сакамото], не прыгнув второй каскад 3−3. Что касается Аделии Петросян, мы говорили не раз, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы быть в тройке, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Чтобы быть первой — тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество», — добавил Ягудин.