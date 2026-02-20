Ягудин уверен, что у Петросян еще будет возможность показать свою мощь

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян в будущем сможет показать всю свою силу и мощь. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
Петросян на Олимпиаде в Италии стала шестой, победу одержала американка Алиса Лью. Ранее россиянка заявила о намерении выступить на следующих Играх.
«Это была безоговорочная победа Алисы Лью. Так раскованно, открыто, непринужденно, как будто она придумывала программу на ходу в хорошем смысле слова — просто человек кайфовал. Я таких фигуристов мало знаю. Алиса Лью — отдельная страница в фигурном катании», — сказал Ягудин.
«Надежду на золотую медаль упустила Каори [Сакамото], не прыгнув второй каскад 3−3. Что касается Аделии Петросян, мы говорили не раз, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы быть в тройке, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Чтобы быть первой — тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество», — добавил Ягудин.