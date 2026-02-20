Трамп планирует ударить по Ирану: какой у США план

Американский лидер Дональд Трамп планирует нанести удар по Ирану ради заключения выгодной для Вашингтона сделки. Таким образом он хочет победить Тегеран пойти на условия США. Так пишет газета The Wall Street Journal.
По данным источников, Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения «ограниченного удара». США намерены оказать давление на Тегеран. Однако это не будет полномасштабной атакой.
«Первый удар, который, если будет санкционирован, может быть нанесен в течение нескольких дней, и будет направлен на несколько военных или правительственных объектов», — говорится в материале.
Сам президент США уже назначил срок для заключения иранской сделки. По мнению американского лидера, подготовка соглашения должна занять не более 15 дней.