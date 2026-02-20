ТАСС: Во Владивостоке двух чиновников задержали по подозрению в получении взятки

Два чиновника задержаны во Владивостоке по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники.
Речь идёт о главе департамента недропользования по ДФО Дмитрии Цуканове и его заместителе Артёме Невеселом, которых подозревают в получении взятки.
«Задержаны по подозрению в получении взятки в крупном размере. Находятся в изоляторе временного содержания», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.
Ранее обвиняемая в получении взятки и растрате министр культуры Башкирии Шафикова была арестована решением Басманного районного суда Москвы.
Тем временем судебного пристава задержали за получение взяток от преступников в Челябинске.
Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали начальника военного представительства МО за взятку. Капитана 2 ранга Никитина поймали на взяточничестве через окрашенные купюры.
В то же время экс-главу департамента мэрии Новосибирска будут судить за взятку часами Cartier и сумкой из крокодила.