ТАСС: Во Владивостоке двух чиновников задержали по подозрению в получении взятки

Главу департамента недропользования и его зама подозревают в коррупционном преступлении.

Источник: Комсомольская правда

Два чиновника задержаны во Владивостоке по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источники.

Речь идёт о главе департамента недропользования по ДФО Дмитрии Цуканове и его заместителе Артёме Невеселом, которых подозревают в получении взятки.

«Задержаны по подозрению в получении взятки в крупном размере. Находятся в изоляторе временного содержания», — сообщил агентству источник в правоохранительных органах.

Ранее обвиняемая в получении взятки и растрате министр культуры Башкирии Шафикова была арестована решением Басманного районного суда Москвы.

Тем временем судебного пристава задержали за получение взяток от преступников в Челябинске.

Также сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали начальника военного представительства МО за взятку. Капитана 2 ранга Никитина поймали на взяточничестве через окрашенные купюры.

В то же время экс-главу департамента мэрии Новосибирска будут судить за взятку часами Cartier и сумкой из крокодила.