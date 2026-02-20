Петросян рассказала о появлении на заставке ее телефона фото с золотом Игр

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Фигуристка Аделия Петросян не знает, как в момент фотографирования на одном из турниров на ее телефоне появились обои с золотой медалью Олимпийских игр в Милане. Об этом она рассказала журналистам.
Ранее в соцсетях была выложена фотография, где на заставке телефона Петросян была видна золотая медаль.
«Я не считаю, что в принципе было нормальным сразу ее выкладывать. У меня были другие обои (показала фото собаки — прим. ТАСС), и не знаю, как так получилось, что в момент, когда мне пришло уведомление, вышла эта медаль. И именно в это время сфоткали. Не знаю, как так получилось. И это сразу выложили. Странно было», — сказала Петросян.
Петросян заняла на Олимпиаде шестое место. Россиянка упала при попытке исполнить четверной тулуп.