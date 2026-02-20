Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 февраля 2026

Отопление и горячую воду частично отключат в Иркутске 20 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 20 февраля 2026 года коснется Свердловского и Ленинского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.

Отключение отопления в Иркутске 20 февраля 2026.

— По улице Терешковой бригада заменит трубопровод 1974 года постройки. По улице Пржевальского заменим 6 метров трубопровода и задвижки, — говорится в сообщении оператора.

Также это значит, что в некоторых домах временно пропадет горячая вода. Но не переживайте! Все работы завершат уже в первой половине дня. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 20 февраля 2026 года представлена в фотокарточке ниже.

Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Обратите внимание! В областной центр после резкого потепления вновь вернутся холода. Синоптики обещают снег, сильный ветер, а столбик термометра вновь опустится до минусовых значений.