Стало известно, где пройдет отключение отопления в Иркутске 20 февраля 2026

Отключение отопления в Иркутске 20 февраля 2026 года коснется Свердловского и Ленинского округов. Как сообщает оператор тепловых сетей города, это необходимо для предотвращения аварийных ситуаций.
— По улице Терешковой бригада заменит трубопровод 1974 года постройки. По улице Пржевальского заменим 6 метров трубопровода и задвижки, — говорится в сообщении оператора.
Также это значит, что в некоторых домах временно пропадет горячая вода. Но не переживайте! Все работы завершат уже в первой половине дня. Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 20 февраля 2026 года представлена в фотокарточке ниже.
Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Обратите внимание! В областной центр после резкого потепления вновь вернутся холода. Синоптики обещают снег, сильный ветер, а столбик термометра вновь опустится до минусовых значений.