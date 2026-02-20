Трамп: Обама раскрыл секретные данные, заявив о существовании инопланетян

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама раскрыл секретную информацию, когда рассказал, что инопланетяне существуют.
«Говорю вам, что он раскрыл секретную информацию. Ему не следовало этого делать. Он совершил большую ошибку», — сказал Трамп представителям средств массовой информации.
При этом, по словам Трампа, он не знает, реальны инопланетяне или нет.
«У меня мнения на этот счёт нет. Я никогда об этом не говорю. Многие говорят. Многие в это верят», — заявил президент США.
Трамп пообщался с журналистами на борту своего самолёта по пути из Вашингтона в штат Джорджия, куда отправился с рабочей поездкой.
Напомним, Обама рассказал, что верит в существование инопланетян, по его словам, «они реальны». Признание прозвучало в интервью блогеру из Соединённых Штатов Брайану Коэну. При этом Обама отметил, что не видел инопланетян.
Ранее спецпредставитель президента РФ и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией заявил, что инопланетяне убедились в ненадёжности Обамы. По его словам, Обама не умеет хранить конфиденциальную информацию.