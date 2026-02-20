В Калуге скончался известный учёный-космист Владимир Лыткин

«Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского с прискорбием сообщает, что 19 февраля 2026 года на 67 году жизни скончался наш коллега доктор философских наук, заведующий кафедрой философии, культурологии и социологии Лыткин Владимир Владимирович», — говорится в сообщении.