Россиян предупредили о штрафе за неправильную парковку во дворах

«Исходя из правил остановки и стоянки, парковка на тротуаре во дворе так же незаконна, как и парковка на тротуаре в городе (статья 12.19 КоАП РФ). Так, за парковку на тротуаре оштрафуют на 1000 рублей. Помимо этого, есть еще ряд мест, где парковаться во дворе нельзя», — рассказал Машаров.