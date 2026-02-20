Мужчина на Украине сменил пол*, чтобы его не мобилизовали

Мужчина в Харькове сменил пол* на женский, чтобы его не мобилизовали. По решению суда военкомат исключил его из системы единого электронного реестра военнообязанных «Оберег». Об этом сообщил украинский портал «Страна.ua».
— Мужчина в Харькове сменил пол* на женский, чтобы его не мобилизовали. Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указано «женский». После этого она обратилась в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с требованием снять ее с воинского учета. ТЦК отказал, заявив, что без решения ВВК (военно-врачебной комиссии — прим. «ВМ») она остается военнообязанным мужчиной, — сказано в Telegram-канале издания.
Тогда женщина-трансгендер* подала в суд на военкомат. Харьковский суд признал решение ТЦК незаконным и обязал исключить ее из воинского учета и реестра «Оберег», потому что женщины служат в ВСУ только добровольно, передает РИА Новости.
На Украине раскрыли схему уклонения от службы в армии — военнослужащих увозили за границу. Об этом 3 февраля сообщили в украинской полиции. Задержаны семеро подозреваемых.
*Пропаганда смены пола и сама операция запрещены в России.