Мужчина на Украине сменил пол*, чтобы его не мобилизовали

— Мужчина в Харькове сменил пол* на женский, чтобы его не мобилизовали. Миграционная служба выдала новый паспорт новоиспеченной гражданке, где в графе пол официально указано «женский». После этого она обратилась в территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с требованием снять ее с воинского учета. ТЦК отказал, заявив, что без решения ВВК (военно-врачебной комиссии — прим. «ВМ») она остается военнообязанным мужчиной, — сказано в Telegram-канале издания.