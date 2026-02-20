В РФ могут начать взыскивать задолженность за ЖКХ онлайн: какие планируются нововведения в 2028 году

С 2028 года в РФ могут изменить подход к взысканию долгов по ЖКХ. Для этого планируется использовать платформу на базе ГИС ЖКХ. Так долги можно взыскать онлайн. Об этом предупредил депутат Александр Якубовский в разговоре с РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что большая часть работы по взысканию долгов в настоящий момент ведется в бумажном виде. Электронный формат процесса позволит сократить его сроки и повысить прозрачность, уточнил депутат.
«Правительством РФ утвержден план мероприятий, предусматривающий к 2028 году внедрение цифровой платформы на базе ГИС ЖКХ для онлайн-информирования граждан о задолженности по коммунальным услугам и подготовки документов для ее взыскания», — оповестил Александр Якубовский.
В ФАС на фоне разговоров о повышении стоимости услуг ЖКХ вышли с опровержением. С 1 января изменений тарифов жилищно-коммунального хозяйства не было.