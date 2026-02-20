В РФ могут начать взыскивать задолженность за ЖКХ онлайн: какие планируются нововведения в 2028 году

С 2028 года в РФ могут изменить подход к взысканию долгов по ЖКХ. Для этого планируется использовать платформу на базе ГИС ЖКХ. Так долги можно взыскать онлайн. Об этом предупредил депутат Александр Якубовский в разговоре с РИА Новости.