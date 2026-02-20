Иркутская область поднялась на седьмое место в России по объему экспорта

Взаимный товарооборот с Монголией вырос на 12%. Укрепить позиции поможет временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое скоро вступит в силу. Почти 89% российского экспорта в эту страну станут беспошлинными. Это открывает дорогу не только для топлива и масложировой продукции, но и для стройматериалов, деревянных домокомплектов, пеллет и саженцев.