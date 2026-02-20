Иркутская область поднялась на седьмое место в России по объему экспорта

По предварительным итогам 2025 года Иркутская область поднялась с девятого на седьмое место среди регионов России по объему экспорта. Приангарье остается безусловным лидером в Сибирском федеральном округе. Главные торговые партнеры региона — Монголия, Китай и Беларусь.
Взаимный товарооборот с Монголией вырос на 12%. Укрепить позиции поможет временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом и Монголией, которое скоро вступит в силу. Почти 89% российского экспорта в эту страну станут беспошлинными. Это открывает дорогу не только для топлива и масложировой продукции, но и для стройматериалов, деревянных домокомплектов, пеллет и саженцев.
Китай, на долю которого приходится больше 80% внешнеторгового оборота Приангарья, увеличил взаимную торговлю еще на 3,5%. В 2025 году объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Иркутской области достиг почти 25 миллионов долларов.
Для поддержки экспортеров при Торгово-промышленной палате Восточной Сибири создадут рабочую группу. Она поможет компаниям подготовиться к выходу на рынок Монголии в новых условиях.
