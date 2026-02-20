Полиция Британии подтвердила, что экс-принца Эндрю отпустили из-под стражи

Брат короля Карла III Британии Эндрю Маунтбеттен-Виндзор отпущен из-под стражи, сообщает британская полиция.
«Предоставляем новую информацию в связи с расследованием дела о злоупотреблении на государственной службе. В настоящее время арестованный освобождён и находится под следствием», — говорится в сообщении.
Правоохранители отметили, что в доме в графстве Норфолк состоялись обыски.
Напомним, бывшего принца Эндрю арестовали по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Силовики нагрянули к бывшему принцу Британии Эндрю в его день рождения.
Полиция расследует инцидент с пересылкой Эпштейну правительственных документов, Эндрю Маунтбеттен-Виндзора обвинили в злоупотреблениях на государственной службе.
По данным Daily Mail, бывшему принцу Эндрю Маунтбеттен-Виндзору может грозить пожизненное заключение.
Ранее телеканал Sky News проинформировал, что Эндрю Маунтбеттен-Виндзора освободили из-под стражи после задержания по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.