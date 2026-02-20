Даже на Западе стали смеяться над действующим премьером Британии Киром Стармером. С его политикой солидарно всего 20% населения. Рейтинг одобрения премьера стремительно ухудшается. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал высмеивание Кира Стармера в эфире телеканала CNN.
Ведущий привел данные рейтинга. Они продемонстрировали резкое снижение уровня солидарности с премьером Британии.
«Даже левый CNN высмеивает невезучего Стармера», — отреагировал Кирилл Дмитриев.
Как отметил глава РФПИ, против премьера в последнее время объединились все. Его политику осуждают даже либеральные западные СМИ. Спецпредставитель президента РФ указал на заявления The Economist. Журналисты подчеркнули, что Кир Стармер управляет не правительством, а «фургоном с мороженым».