Военный самолёт разбился в Иране во время тренировочного полёта

Военный самолёт потерпел крушение в Иране. Это произошло во время тренировочного полёта, информирует иранское агентство Fars. Катастрофа произошла на западе страны в провинции Хамадан.
«В четверг вечером потерпел крушение тренировочный военный самолет. К месту происшествия были отправлены спасательные службы», — сказано в публикации.
Сообщается, что один из пилотов погиб.
Накануне Иран предупредил о ракетных запусках на юге страны, при этом из-за испытаний ракет Тегеран частично закрыл воздушное пространство над страной.
Тем временем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что российско-иранские военно-морские учения являются плановыми и были согласованы еще до эскалации напряженности с участием Вашингтона.
Напомним, совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана в районе иранского порта Бендер-Аббас осложняют стратегические расчеты США по Ирану. Маневры проходят в акватории у Ормузского пролива на фоне наращивания американского военного присутствия на Ближнем Востоке.