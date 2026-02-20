В России число квартирных краж сократилось в три раза за последние годы

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Около 11 тысяч квартирных краж зарегистрировано в России в 2025 году, это наименьший показатель за последние годы. За пять лет число таких нарушений сократилось в три раза, это следует из статистики МВД РФ, с которой ознакомился ТАСС.
В январе — декабре 2025 года зарегистрировано 10,7 тыс. квартирных краж, что на 27,1% меньше по сравнению 2024 годом, когда их было зарегистрировано более 14,6 тыс. В 2023 году зарегистрировано 20,5 тыс. квартирных краж (на 24,6% меньше, чем в 2022 году).
В 2022 году зарегистрировано более 27,1 тыс. квартирных краж (-7,5%), 2021 году — свыше 29,4 тыс. (-16,2%), 2020 году — более 35 тыс. (-22,6%).
Всего в 2025 году зафиксировано почти 454 тыс. краж. Несмотря на сокращение их количества, они остаются наиболее распространенным видом преступлений.