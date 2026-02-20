В России число квартирных краж сократилось в три раза за последние годы

В январе — декабре 2025 года зарегистрировано 10,7 тыс. квартирных краж, что на 27,1% меньше по сравнению 2024 годом, когда их было зарегистрировано более 14,6 тыс. В 2023 году зарегистрировано 20,5 тыс. квартирных краж (на 24,6% меньше, чем в 2022 году).