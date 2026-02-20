Медаль Филиппова, шестое место Петросян. Итоги олимпийского дня

При этом сам спортсмен настраивался на олимпийское золото, поэтому почувствовал недосказанность после завоеванной награды. «Я очень рад, сам себе подарил легендарные эмоции. Телефон разрывался и разрывается, непередаваемые ощущения. Хоть я и заряжался на олимпийское золото, задача была взять медаль. Поэтому я рад. У меня даже на заставке стоит золотая медаль. Есть немного недосказанности. Хоть я и заряжался на олимпийское золото, но все равно был план минимум взять медаль. Серебро — средний план выполнил. Поэтому я рад, все-таки Ориоль — молодец, он очень долго к этому идет. Был чуток сильнее и удачливее меня, победил сильнейший», — сказал Филиппов журналистам.