Медаль Филиппова, шестое место Петросян. Итоги олимпийского дня

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Два российских спортсмена выступили на Олимпиаде в Италии в 13-й день. Ски-альпинист Никита Филиппов принес России первую медаль, завоевав серебро в спринте, а фигуристка Аделия Петросян в одиночном женском катании стала шестой.
Ски-альпинизм впервые представлен на Олимпийских играх. Филиппов был единственным представителем из России, который смог отобраться на Игры в этом виде спорта. В итоге он занял второе место в спринтерской гонке. Победителем стал испанец Ориоль Кардона Коль, преодолевший дистанцию в финале за 2 минуты 34,03 секунды. Отставание Филиппова от него составило 1,52 секунды. Третье место занял француз Тибо Ансельме (отставание 2,31 секунды).
Филиппов прокомментировал медаль на Олимпиаде словами «Мужик сказал — мужик сделал». «Ну что, ребята, мужик сказал — мужик сделал. Вот она — медаль. Кто там не верил в меня в прошлом сезоне? Вот так вот делаются вещи. Легендарная тема», — сказал Филиппов в своем Telegram-канале.
При этом сам спортсмен настраивался на олимпийское золото, поэтому почувствовал недосказанность после завоеванной награды. «Я очень рад, сам себе подарил легендарные эмоции. Телефон разрывался и разрывается, непередаваемые ощущения. Хоть я и заряжался на олимпийское золото, задача была взять медаль. Поэтому я рад. У меня даже на заставке стоит золотая медаль. Есть немного недосказанности. Хоть я и заряжался на олимпийское золото, но все равно был план минимум взять медаль. Серебро — средний план выполнил. Поэтому я рад, все-таки Ориоль — молодец, он очень долго к этому идет. Был чуток сильнее и удачливее меня, победил сильнейший», — сказал Филиппов журналистам.
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев поздравил Филиппова с серебряной медалью и сообщил, что спортсмену будет присвоено звание заслуженного мастера спорта России. «Это наша первая и оттого особенно ценная награда в главном турнире планеты. Никита показал высокий класс и выдержку. Несмотря на первоначальное отставание от лидеров гонки, он круто прибавил в середине и вырвал серебро, уступив только абсолютному лидеру сезона испанцу Ориолю Кардоне Колю», — написал Дегтярев в своем канале в Max.
Филиппову 23 года, на чемпионате мира 2025 года он занял 7-е место в вертикальной гонке и 25-е в спринте. В январе россиянин занял 3-е место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте, эти медали стали для него первыми на соревнованиях подобного уровня.
Драма в фигурном катании.
Болельщики с большим ожиданием подходили к одному из главных событий Олимпиады — женскому турниру в фигурном катании. Победу одержала американка Алиса Лью, она по сумме программ набрала 226,79 балла (76,59 балла за короткую + 150,20 за произвольную). Серебро и бронза на счету представительниц Японии Каори Сакамото (224,90; 77,23 + 147,67) и Ами Накаи (219,16; 78,71 + 140,45) соответственно.
На медали претендовала и Петросян, которая после короткой программы была пятой. Но россиянка ошиблась во время исполнения четверного тулупа во время произвольной программы. Однако затем она чисто исполнила каскад из тройного лутца и двойного тулупа, тройной сальхов, тройной риттбергер, секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей, каскад из тройного флипа и двойного тулупа, тройной флип. В итоге по сумме короткой и произвольной программ она набрала 214,53 балла (72,89 + 141,64) и заняла шестое место.
Петросян назвала упущенным шансом своем выступление на Олимпиаде. «Ощущения не очень. Упустила свой шанс на более высокое место. Четверных должно было быть два, два тренировала. Мне перед собой, перед федерацией, перед тренерами и зрителями немного стыдно, что так получилось. Я понимаю, что сама в этом виновата», — сказала она журналистам. Также Петросян рассказала, что планирует выступить на Олимпиаде 2030 года.
Спортсмена поблагодарила болельщиков за поддержку. «Я слышала все, что кричали, как поддерживали наши русскоговорящие зрители. Это приятно, потому что люди добрались из разных уголков мира, чтобы поддержать. Огромное им спасибо», — отметила она.
Российские фигуристки становились победительницами Олимпиады в женском одиночном катании с 2014 года. На Играх в Сочи победу одержала Аделина Сотникова, на Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане золото выиграла Алина Загитова, на соревнованиях 2022 года в Пекине первой стала Анна Щербакова.
Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России. Ранее в мужском катании российский фигурист Петр Гуменник также занял шестое место.
Другие медали дня.
Также в четверг швейцарка Марианна Фаттон стала первой олимпийской чемпионкой по ски-альпинизму. Серебро на счету француженки Эмили Арроп, тройку замкнула испанка Ана Алонсо Родригес. Конькобежец из Китая Нин Чжунъянь завоевал золотую медаль в забеге на дистанции 1 500 м. Он установил новый олимпийский рекорд, показав результат 1 минута 41,98 секунды. Серебро досталось американцу Джордану Штольцу, третьим стал нидерландец Кьелд Нёйс.
Сборная Норвегии, в составе которой выступали Андреас Скоглунд и Йенс Лурос Офтебру, выиграла командные соревнования по лыжному двоеборью (прыжки с трамплина + командный спринт). Второе место заняла сборная Финляндии, бронзовые медали достались команде Австрии.
Помимо этого, определились все медалисты олимпийского хоккейного турнира среди женщин. Швейцарки обыграли шведок со счетом 2:1 в овертайме и завоевали бронзовые медали. Команда Швейцарии во второй раз завоевала бронзу Олимпиады, впервые это произошло на Играх в Сочи. Победу в финале одержала команда США, которая победила канадок со счетом 2:1 в овертайме. Американки выиграли Олимпиаду в третий раз, ранее они побеждали в 1998 и 2018 годах.
Олимпиада завершится 22 февраля. После 13-го дня Олимпиады сборная Норвегии сохраняет лидерство в медальном зачете, на ее счету 16 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. На втором месте идет команда США (9−12−6), на третьей позиции располагается сборная Италии (9−5−12).