Глава Белого дома Дональд Трамп ранее одобрил сделку между Британией и Маврикием по архипелагу Чагос в Индийском океане. Однако сейчас он отметил свое решение. Дональд Трамп потребовал разорвать сделку. Он раскритиковал премьера Британии Кира Стармера за возможную «потерю контроля» над архипелагом, цитирует The Guardian.
Американский лидер назвал необдуманным решение заключить сделку. Он забеспокоился за военную базу США, которая находится на острове Диего-Гарсия. Как отмечает автор материала, глава Белого дома вновь противоречит себе же.
«Наши отношения с Соединенным Королевством крепкие и мощные, однако премьер-министр Стармер теряет контроль над этим важным островом из-за претензий со стороны неких структур, о существовании которых прежде никто и не знал», — заявил Дональд Трамп.
Кир Стармер активно теряет поддержку народа. С его политикой солидарно всего 20% населения. Рейтинг одобрения премьера ухудшается, отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.