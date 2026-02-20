«Стармер теряет контроль»: Трамп раскритиковал премьера Британии за одобренную им самим сделку по архипелагу

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее одобрил сделку между Британией и Маврикием по архипелагу Чагос в Индийском океане. Однако сейчас он отметил свое решение. Дональд Трамп потребовал разорвать сделку. Он раскритиковал премьера Британии Кира Стармера за возможную «потерю контроля» над архипелагом, цитирует The Guardian.