Эксперт назвала неочевидный симптом, предупреждающий об инсульте у молодых

Врач-реаниматолог Мария Кривега рассказала NEWS.ru, на какие сигналы организма нужно обращать внимание, чтобы вовремя предотвратить инсульт, особенно в молодом возрасте.
— Особое внимание нужно обратить на уровень артериального давления, если голова болит чаще, чем раз в неделю, особенно в области затылка. Если замечаете утреннюю тяжесть в голове, шаткость или онемение в какой-то части тела — срочно к неврологу, — предупредила специалист.
По ее словам, до 15% инсультов случаются у людей младше 50 лет. Главный фактор риска — артериальная гипертензия. Уже давление выше 135/85 говорит об угрозе. Атеросклероз тоже развивается задолго до первых симптомов, поэтому важно следить за холестерином, особенно если в семье уже были инсульты или гипертония.
Снизить риск помогают диета, аэробные нагрузки минимум 150 минут в неделю, отказ от курения и контроль веса. Также каждые два-три года Кривега советует проходить УЗИ сосудов шеи и головы, а при постоянных болях, онемении или головокружении — чаще.
