Эксперт назвала неочевидный симптом, предупреждающий об инсульте у молодых

По ее словам, до 15% инсультов случаются у людей младше 50 лет. Главный фактор риска — артериальная гипертензия. Уже давление выше 135/85 говорит об угрозе. Атеросклероз тоже развивается задолго до первых симптомов, поэтому важно следить за холестерином, особенно если в семье уже были инсульты или гипертония.