Почему не работает Telegram в Новосибирске, возможная дата полной блокировки

Проблемы в работе сервиса фиксируются по всей России с 10 февраля. В этот день Роскомнадзор официально заявил, что ограничения вводятся поэтапно и будут действовать до тех пор, пока Telegram не выполнит требования закона. Пользователи жалуются на медленную загрузку медиафайлов, сбои в веб‑версии и нестабильную работу приложения.