В ФФККР заявили, что Петросян заставила весь мир аплодировать своему таланту

На Олимпиаде в Италии фигуристка заняла шестое место.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян на Олимпийских играх в Италии заставила весь мир аплодировать ее таланту. Об этом заявили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Петросян заняла шестое место на Олимпиаде, допустив падение при исполнении четверного тулупа в произвольной программе.

«Аделия Петросян — яркая звездочка. Сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции», — говорится в заявлении пресс-службы ФФККР.

Петросян 18 лет, она трижды выигрывала чемпионат России и финал Гран-при России.