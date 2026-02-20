Финалисты мужского хоккейного турнира определятся на Олимпиаде в Италии

В 18:40 мск в Милане начнется полуфинальный матч хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Главной интригой этого матча и завершающегося турнира станет участие в играх нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби. В игре ¼ финала против команды Чехии (4:3 ОТ) из-за повреждения он покинул площадку во втором периоде и больше на лед не выходил. В четверг форвард отсутствовал на тренировке национальной команды. При этом, как сообщил главный тренер сборной Канады Джон Купер, в команде ожидают, что Кросби примет участие во встрече с финнами.