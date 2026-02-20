Финалисты мужского хоккейного турнира определятся на Олимпиаде в Италии

МИЛАН, 20 февраля. /ТАСС/. Финалисты и участники матча за третье место мужского хоккейного турнира определятся в 14-й день Олимпийских игр в Италии. Также в пятницу станут известны олимпийские чемпионы в семи дисциплинах.
В 18:40 мск в Милане начнется полуфинальный матч хоккейного турнира между сборными Канады и Финляндии. Главной интригой этого матча и завершающегося турнира станет участие в играх нападающего и капитана сборной Канады Сидни Кросби. В игре ¼ финала против команды Чехии (4:3 ОТ) из-за повреждения он покинул площадку во втором периоде и больше на лед не выходил. В четверг форвард отсутствовал на тренировке национальной команды. При этом, как сообщил главный тренер сборной Канады Джон Купер, в команде ожидают, что Кросби примет участие во встрече с финнами.
В другом полуфинале сыграют сборные США и Словакии (начало в 23:10 мск). За словаков выступают три представителя Фонбет — Континентальной хоккейной лиги: нападающий Адам Ружичка («Спартак», Москва), защитник Мартин Гернат («Локомотив», Ярославль) и форвард Адам Лишка («Северсталь», Череповец). Действующим победителем олимпийского хоккейного турнира у мужчин является сборная Финляндии, которая в финале Игр 2022 года обыграла команду России (2:1), россияне тогда выступали под флагом Олимпийского комитета России.
Также в пятницу определится бронзовый призер олимпийского турнира по керлингу среди мужчин. За третье место поборются команды Норвегии и Швейцарии, игра начнется в 21:05 мск. Финал, в котором примут участие сборные Великобритании и Канады, состоится 21 февраля.
Полные комплекты медалей.
Первый олимпийский чемпион в этот день определится в женском фристайле в дисциплине «ски-кросс», решающие соревнования начнутся в 15:10 мск. Также в этом виде спорта станут известны медалисты в мужских турнирах в дисциплинах «акробатика» (начало в 15:30 мск) и «хафпайп» (21:30 мск).
Кроме того, будут разыграны медали в биатлоне (мужчины, масс-старт, 16:15 мск), конькобежном спорте (женщины, 1 500 м, 18:30 мск), шорт-треке (мужчины, 5 000 м, 23:30 мск; женщины, 1 500 м, 00:07 мск).
Олимпиада завершится 22 февраля.