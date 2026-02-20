Салют, каша и «Черные береты»: как во Владивостоке пройдет 23 февраля

С полудня и до четырех часов вечера на площади перед Национальным центром «Россия» на улице Батерейной развернется настоящий праздничный городок. Горожане смогут не только насладиться концертной программой, но и принять участие в различных активностях. Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, для гостей организованы угощения солдатской кашей, показательные выступления кинологов со служебными собаками, а также уникальная ярмарка кольчужных изделий и тир для стрельбы из лука.
Особый интерес у посетителей, вероятно, вызовет площадка «Военно-тактический городок». Там организаторы обещают наглядно продемонстрировать эволюцию военной формы разных эпох. Кроме того, все желающие смогут освоить азы тактической медицины, попрактиковаться в сборке и разборке оружия, сдать нормативы и даже попробовать свои силы в управлении беспилотными летательными аппаратами. Для любителей острых ощущений будет работать тир «Ворошиловский стрелок». Рядом развернется экспозиция пожарно-спасательной техники, где каждый сможет примерить на себя экипировку огнеборца.
Завершится вечерняя программа в 21:00 красочным артиллерийским салютом. Вход на все мероприятия свободный, городские власти призывают всех желающих присоединиться к празднованию.
Помимо уличных гуляний, 23 февраля в 12:00 в историческом парке «Россия — Моя история» стартует выставка «Черные береты. Где мы, там — победа!».
«Экспозиция посвящена бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, которая ныне переформирована в 55-ю гвардейскую дивизию. Выставка рассказывает о боевом пути соединения, его героях и участии в специальной военной операции. Посетители увидят искренние, эмоциональные истории бойцов на фотографиях и в видеороликах, узнают, как живут военнослужащие на передовой, в тылу и на линии боевого соприкосновения», — пояснили организаторы выставки.
Кроме того, с 20 февраля свои двери для посетителей откроет Военно-исторический музей ТОФ на Светланской, 66. В обновленной экспозиции будут представлены уникальные реликвии: документы, фотографии, оружие и экипировка воинов-тихоокеанцев различных исторических периодов, при этом особое место в выставке займут материалы, посвященные героям специальной военной операции.