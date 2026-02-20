Салют, каша и «Черные береты»: как во Владивостоке пройдет 23 февраля

С полудня и до четырех часов вечера на площади перед Национальным центром «Россия» на улице Батерейной развернется настоящий праздничный городок. Горожане смогут не только насладиться концертной программой, но и принять участие в различных активностях. Как сообщили в управлении культуры администрации Владивостока, для гостей организованы угощения солдатской кашей, показательные выступления кинологов со служебными собаками, а также уникальная ярмарка кольчужных изделий и тир для стрельбы из лука.