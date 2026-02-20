Новые корпуса общежитий построят в кампусе ДВФУ на Русском острове

«Проект предусматривает строительство корпусов общежитий общей площадью 76 тысяч квадратных метров — это почти 4 тысячи дополнительных мест проживания для студентов и аспирантов. Сейчас в ДВФУ учатся 22 130 человек. Из них 85% — это иногородние и иностранные студенты. По прогнозам, к 2030 году число обучающихся достигнет 25 тысяч человек», — говорится в сообщении.