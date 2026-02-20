Новые корпуса общежитий построят в кампусе ДВФУ на Русском острове

Проект второй очереди кампуса Дальневосточного федерального университета на Русском острове одобрило Минэкономразвития России. Новые корпуса помогут решить проблему нехватки мест в общежитиях, сообщает пресс-служба правительства Приморского края.
«Проект предусматривает строительство корпусов общежитий общей площадью 76 тысяч квадратных метров — это почти 4 тысячи дополнительных мест проживания для студентов и аспирантов. Сейчас в ДВФУ учатся 22 130 человек. Из них 85% — это иногородние и иностранные студенты. По прогнозам, к 2030 году число обучающихся достигнет 25 тысяч человек», — говорится в сообщении.
После завершения строительства и модернизации существующих общежитий нехватка мест для проживания снизится с 27,8% до 2,6%. Развитие кампуса сопровождается активным использованием уже существующих учебных корпусов.
Напомним, что в вузах Приморского края открывают комнаты матери и ребёнка, где можно покормить, переодеть малыша или оставить его под присмотром во время учёбы. Инициатива реализуется в рамках нацпроекта «Семья», запущенного по инициативе президента Владимира Путина. Такие пространства уже работают в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), Владивостокском государственном университете (ВВГУ) и скоро появятся в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ).